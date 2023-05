Milan, Bennacer operato al ginocchio destro: resterà fuori almeno sei mesi

Il club rossonero ha comunicato in una nota i tempi di recupero stimati prima del ritorno in campo del centrocampista franco-algerino, infortunatosi contro l'Inter in Champions

16 . 05 . 2023 13:31 1 min bennacerMilan

© AC Milan via Getty Images

