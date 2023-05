Inter-Milan derby Champions: Leao speranza Pioli, Inzaghi vede Istanbul

Inter-Milan, la conferenza stampa di Inzaghi

Il sogno Istanbul è lì, a un passo, si intravede. E dire che in pochi avrebbero scommesso su un percorso così straordinario dell'Inter in Champions League. Simone Inzaghi, "il Re di Coppa", non era stato fortunatissimo nel sorteggio della fase a gironi, quando l'urna di Nyon aveva decretato: Inter, Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Eppure, passo dopo passo, Lautaro e compagni hanno firmato un vero e proprio capolavoro piazzandosi alle spalle dei bavaresi ed eliminando i catalani, freschi campioni di Spagna. La svolta proprio nel match del Meazza contro la squadra di Xavi decisa da una rete di Calhanoglu. Lo spettacolare 3-3 nel ritorno al Camp Nou, poi, in qualche modo certifica la caratura europea raggiunta dai nerazzurri e il passaggio del turno acquisito grazie al netto 4-0 in casa contro il Viktoria Plzen.

