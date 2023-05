Diretta Inter-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Tutto in una notte. Sale l'attesa per il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan in programma stasera alle 21 al Meazza. Tutto esaurito e incasso record (circa 12,5 milioni di euro) per la gara che vale il pass per la finale del 10 giugno a Istanbul. Si riparte dal 2-0 della gara d'andata a favore dei nerazzurri che, nel giro di tre minuti, tra l'ottavo e l'undicesimo, hanno colpito due volte con Dzeko e Mkhitaryan. Un vantaggio importante che non chiude però il discorso in ottica qualificazione. La squadra di Simone Inzaghi si è resa protagonista di un cammino incredibile: dopo l'eliminazione del Barcellona nella fase a gironi, chiusa dietro al Bayern Monaco, ha estromesso dalla competizione il Porto agli ottavi e il Benfica ai quarti. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, alle prese con uno dei momenti più complicati della stagione, hanno chiuso il girone alle spalle del Chelsea superando poi nella fase a eliminazione diretta il Tottenham di Antonio Conte e i campioni in carica del Napoli. A 20 anni di distanza, dunque, è ancora euroderby: i riflettori del calcio mondiale sono di nuovo su Milano.