Pioli post Milan-Sampdoria: la delusione Champions, De Ketelaere e la Juve

Il Milan rifila una manita alla Sampdoria (già retrocessa) e si riavvicina alla zona Champions League in attesa di sapere cosa faranno Inter , Lazio e Juventus nella giornata di domani. I rossoneri si sono imposti nettamente sui blucerchiati di Stankovic con il risultato di 5-1, con Giroud grande protagonista della serata con una tripletta. Al termine della sfida Stefano Pioli ha dichiarato: "Martedì abbiamo subito una delusione che ci ha colpito in profondità, abbiamo avuto la fortuna di rimetterci in gioco. Certe sconfitte fanno parte di un percorso, oggi abbiamo affrontato una squadra in difficoltà ma l'abbiamo fatto bene vincendo una partita che ci dà l'opportunità di preparare al meglio la prossima gara contro la Juventus ".

Milan, Pioli: "De Ketelaere è cresciuto"

Pioli ha proseguito: "De Ketelaere? Secondo me è cresciuto, per assurdo ha avuto più occasioni all'inizio quando non era ancora pronto. Ora che sta meglio sta avendo meno spazio perchè ho preferito altri giocatori, ha avuto più difficoltà di quelle che ci aspettavamo ma crediamo nelle sue potenzialità" per poi aggiungere: "Abbiamo giocato tante partite ogni tre giorni, mi prenderò tutta l'estate per capire come e dove lavorare meglio. Bisogna essere obiettivi, abbiamo fatto una grandissima Champions e un campionato fino ad oggi al di sotto delle nostre possibilità. In questo momento dobbiamo pensare a vincere le prossime, poi quello che succederà non lo so, non è questo il nostro pensiero".

Milan-Sampdoria 5-1: tabellino e statistiche

Pioli: "Brahim Diaz? La volontà è quella di tenerlo"

Il tecnico rossonero ha poi dichiarato: "È stato difficile tornare ad allenarci con lo spirito giusto, per tanti di noi arrivare in finale di Champions sarebbe stato incredibile. Se avessimo perso con il Manchester City o con il Real Madrid ci avrebbero applaudito fuori dallo stadio, invece abbiamo perso il derby" per poi concludere con un parere su Brahim Diaz: "Ha caratteristiche particolari, può rompere le marcature strette, ha qualità ed è ancora molto in crescita. La volontà è quella di tenerlo ma non faccio io il mercato. Concentriamoci sul finale di campionato, poi ci sarà tutto il tempo per cercare di migliorare la squadra".