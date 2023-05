Milan, Origi farà bene... almeno per i conti

Divock Origi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la partita di sabato sera contro la Sampdoria per un affaticamento all’adduttore sinistro, che è stato smaltito. Stesso discorso per Ante Rebic e Aster Vranckx, mentre è tutto ok per Brahim Diaz, uscito un po’ claudicante dal match con i blucerchiati. Ma i riflettori del mercato si stanno accendendo proprio su Origi, il cui futuro appare più lontano da Milano. La stagione dell’ex Liverpool, fin qui, è stata ampiamente deludente con soli due gol in campionato e troppe prestazioni al di sotto delle attese. Anche Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica milanista e fautore del suo arrivo al Milan a parametro zero, dopo l’eliminazione dalla Champions League della scorsa settimana aveva dichiarato in maniera molto lucida: «Divock ha tutto per essere un grande calciatore. Ha fisico, tecnica, velocità, tiro, destro, sinistro. Effettivamente fa fatica a determinare nella zona della porta avversaria, e questo è un problema perché è un attaccante. Sinceramente ci aspettiamo tantissimo da lui, l’abbiamo preso a parametro zero ma è stato un investimento importante dal punto di vista del salario. Guardandolo in allenamento sappiamo quello che può fare, è un altro esempio di un giocatore esperto ma che comunque non è riuscito a dare quello che ci aspettavamo. L’abbiamo preso per essere un’alternativa a Giroud, questo era un pensiero che avevamo avuto». In sostanza, una pubblica ammenda sulla scelta che si sta riverberando anche sulla programmazione della prossima annata sportiva, dove Origi sembra essere più fuori che dentro.