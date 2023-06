Ibrahimovic, addio al Milan: cerimonia e saluto dei tifosi dopo il Verona

L'avventura tra Ibrahimovic e il Milan è arrivata ai titoli di coda. Lo svedese non rinnoverà il contratto con i rossoneri in scadenza a giugno 2023 e lascerà il club al termine della stagione, per pensare poi al prossimo futuro. Al fischio finale dell'ultima partita contro l'Hellas Verona, l'attaccante riceverà un omaggio da parte della società e del pubblico.