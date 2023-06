Palladino, conferenza Atalanta-Monza: "Ibra? I campioni sono ben accetti"

Il Monza si appresta a chiudere la prima stagione in Serie A nella sfida contro l'Atalanta. I brianzoli, certi di proseguire anche il prossimo anno con Palladino in panchina, hanno le idee chiare per gli obiettivi futuri. "Voglio ringraziare Berlusconi e Galliani per il rinnovo del contratto. C’è grande stima, amicizia e fiducia. Per quello che mi hanno dato non potevo non restare qui" ha detto il tecnico in conferenza stampa. La sfida del Gewiss Stadium sarà anche la possibilità di vedere Gasperini contro uno dei suoi allievi da calciatore: "È stato uno dei miei maestri, una fonte di ispirazione continua".