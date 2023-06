Palladino non cambia panchina: ufficiale il rinnovo col Monza

Rinnovo Palladino-Monza, è ufficiale

"AC Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Alla prima stagione in Serie A Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo. In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione!": questa la nota con cui il Monza ha annunciato che Palladino resterà sulla panchina biancorossa anche per il prossimo campionato. Nonostante l'interesse da parte di diversi club, ultimo in ordine di tempo il Marsiglia per rimpiazzare Tudor, alla fine il tecnico ha deciso di continuare a crescere insieme ai brianzoli puntando, chissà, a fare addirittura meglio della stagione in corso.