Il Milan di Cardinale manda via Maldini: il comunicato ufficiale

Quattro righe di comunicato che definire freddo è un eufemismo: Paolo Maldini non è più il responsabile dell'area tecnica del Milan . Ad annunciarlo il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale. Finisce l'era del ritorno in società del simbolo di un'era, di un legame familiare e viscerale di vittorie sul campo e da dirigente, e finisce con una comunicazione gelida, quasi irrispettosa da parte della società, un arrivederci e grazie in salsa USA che sicuramente non placherà la rabbia dei tantissimi tifosi rossoneri spiazzati dalla decisione. L'esonero di Maldini arriva sette mesi dopo aver ricevuto il premio di Miglior Dirigente Sportivo al Golden Boy 2022.

Milan, esonerato Maldini: il comunicato ufficiale

Attraverso una nota il Milan annuncia che Maldini "conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato".

Milan, via Maldini: gli scenari

Il proprietario Gerry Cardinale sarà più presente a Milano e per il Milan è già futuro: senza Maldini e Massara - anche lui allontanato dal club - più potere a Furlani e Moncada. Inizia un nuovo corso per la società rossonera, mentre per i due dirigenti si aprono le strade del calciomercato.