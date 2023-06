Milan, Leao saluta Maldini: il messaggio di riconoscenza e gratitudine

MILANO - L'allontanamento di Paolo Maldini dal Milan non è stata una scelta che Rafael Leao ha condiviso, poco ma sicuro. L'attaccante portoghese è molto legato all'ex dirigente rossonero e subito dopo l'annuncio aveva postato una storia in cui mimava il gesto di cucirsi la bocca, come a lasciar intendere di non voler dire niente per non compromettersi.