Milan, evita lo sfacelo del primo addio a Ibrahimovic

Estate 2010: l’Inter ha appena vinto il Triplete, da anni domina in Italia e il Milan, che dopo i successi internazionali del 2007 non è mai riuscito a contrastare in Serie A i nerazzurri - dopo lo scudetto del ’03-04, un secondo posto, tre terzi, un quarto e un quinto -, prova a cambiare la storia strappando al Barcellona il deluso Ibrahimovic, il grande ex dell’Inter che, anche grazie alla sua cessione, ha costruito la squadra che nel ’09-10 ha vinto tutto. Adriano Galliani con Zlatan mette la ciliegina sulla torta alla squadra di Allegri che dodici mesi dopo vince lo scudetto mettendo fine all'epopea morattiana. Ibra resta due stagioni, poi Fininvest ordina allo storico ad rossonero di cedere i big per mettere a posto i conti: l’uomo scelto è Thiago Silva, ma il Psg per chiudere la ricca operazione chiede anche lo svedese. Ibra non vuole andare via, ha scelto la maglia numero 10, si sente a casa, ma viene sacrificato all’altare del bilancio. Ibra se ne va e il Milan gradualmente scivola in quella che i tifosi milanisti hanno battezzato come la “Banter era” (tradotto, l’era degli sfottò).