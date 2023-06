Milan, Theo Hernandez saluta Maldini: "Che la vita ci riporti insieme"

Un vero e proprio scossone quello in casa Milan, che ha portato agli addii di Frederic Massara (non ancora ufficiale) e quello di Paolo Maldini. La bandiera rossonera, dal 5 giugno, si è dunque ufficialmente separato dal Milan. Tante le reazioni social da parte dei calciatori del Milan, per lo più enigmatiche. C'è chi ha voluto dedicare un vero e proprio post a Maldini: tra questi Theo Hernandez.