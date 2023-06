Milan, Massara via dopo Maldini: altro comunicato di gelo

Milan, comunicato Massara

Due righe o poco più, è questo il comunicato della società rossonera per dare il suo saluto a Frederic Massara. Di seguito la nota: "AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni". Dopo lo scudetto del 2021/22 e il ritorno in Champions League nelle ultime due stagioni, il Milan saluta anche il direttore sportivo.