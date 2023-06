Milan, auguri a Maldini e shitstorm dei tifosi: Cardinale sotto tiro

Da qualche giorno, Maldini non è più dirigente del Milan. Al termine della stagione, infatti, dopo alcune divergenze con la proprietà, Paolo è stato sollevato dall'incarico di direttore dell'area tecnica e la decisione della società rossonera non è piaciuta ai tifosi milanisti.

Milan, auguri a Maldini: tifosi scatenati sui social

Il malumore dei sostenitori rossoneri per il divorzio con Maldini è confermato anche dai tanti commenti presenti sotto il messaggio di auguri del club all'ex calciatore. Il principale soggetto delle critiche è Gerry Cardinale, proprietario del club. Sotto la foto di Maldini, infatti, spopola l'hashtag #Cardinaleout con battute sul fatto che l'account rossonero sia stato hackerato e con tantissimi messaggi di stima per Paolo. Sono in tanti a non aver digerito la decisione di allontanare un simbolo del club e sono tantissimi i commenti caratterizzati da grande rammarico perché il post parla solo di Maldini 'capitano' e non dirigente. Come a voler dimenticare gli ultimi suoi anni al Milan da direttore dell'area tecnica.