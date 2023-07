Torna il Trofeo Berlusconi, Monza e Milan si sfideranno in onore di Silvio

Torna il Trofeo Berlusconi . Stavolta, però, la sida estiva sarà dedicata a Silvio , scomparso lo scorso 12 giugno. L'ex patron di Monza e Milan verrà ricordato dai suoi due ex club. Con i rossoneri ha scritto lunghe pagine di storie nei suoi 31 anni di proprietà, vincendo ben 29 trofei e tra questi 5 Champions League, diventando il presidente più titolato della storia del Diavolo. Ai brianzoli invece ha regalato il sogno Serie A.

Ogni anno verrà dunque organizzata una gara amichevole. Le due squadre si sfideranno il prossimo 8 agosto all’U’Power Stadium di Monza nel match valido per la prima edizione. Nelle prossime stagioni ci sarà un'alternanza degli stadi in cui sarà disputata la partita.

Monza-Milan al Trofeo Berlusconi: il comunicato

Il Monza ha comunicato ufficialmente la creazione dell'evento con una nota ufficiale: "Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Monza e AC Milan annunciano la scelta di istituire il ‘Trofeo Silvio Berlusconi’, un’amichevole che i due Club amati dal Presidente disputeranno ogni anno e la cui prima edizione si terrà l’8 agosto. La sfida sarà Monza-Milan, all’U’Power Stadium di Monza, con calcio di inizio alle ore 21. Nelle stagioni successive ci sarà un’alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il match. Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club. Proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017, con un palmares di ben 29 trofei: 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee, Silvio Berlusconi è stato il presidente più vincente della storia del Milan".