Okafor al Milan, il retroscena: "Vi svelo come è nata la trattativa"

Il centravanti classe 2000 arriva dal Salisburgo: giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo e che ha colpito il club rossonero in una particolare partita.

Okafor e la trattativa col Milan: il retroscena

A svelare da cosa è nata la trattativa con il club rossonero è stato lo stesso Okafor, ai microfoni di Milan Tv: "Ho giocato contro il Milan, da lì è partito l’interesse. Qualche giorno fa ho ricevuto la notizia: ero davvero contento, volevo solo il Milan. Ora la trattativa è terminata, è il momento di spingere". L'attaccante svizzero, che ha incrociato i rossoneri nell'ultima Champions col Salisburgo, ha raccontato: "Ho segnato nella gara di andata. In quella di ritorno, invece sono, rimasto davvero impressionato da San Siro. Il Milan con tanti giovani ha provato a giocare a calcio, e i tifosi hanno sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti: è stato qualcosa di incredibile. Sono arrivato qui con l'obiettivo di dare il massimo e aiutare la squadra: non vedo l’ora di iniziare". Due gare contro: all'andata, alla Red Bull Arena, l'1-1 con gol proprio di Okafor e pareggio di Saelemaekers. Gara senza storia al ritorno, con il Milan che a San Siro si è imposto per 4-0 sul Salisburgo. Ora le strade dell'attaccante svizzero e dei rossoneri si sono ricongiunte, con il giocatore che ha già scelto il suo nuovo numero di maglia.