Milan, Cardinale: "L'obiettivo è di continuare a migliorare per vincere"

Presente a Bologna anche Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird (quest'ultimo proprietario del club rossonero). Cardinale, durante il pre partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare sulle ambizioni della società.

Cardinale: "Milan, vogliamo vincere"

Queste le sue parole: "Volevo essere qui per un inizio di stagione che si prospetta più che mai sfidante, sia in Italia che in Europa. Come più volte sottolineato, il nostro obiettivo è di continuare a migliorare per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci. E, nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo una evoluzione positiva, dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata. Non fraintendiamo però. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere 'in modo intelligente', perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile. Questa che inizia sarà una stagione lunga e impegnativa, ma sono certo che i nostri ragazzi, sotto la guida di mister Pioli, la affronteranno con una passione degna della storia di questo glorioso club. Abbiamo tanti volti nuovi a cui diamo con entusiasmo il benvenuto a Milanello. Per parte nostra, accompagneremo e sosterremo il nostro team in ogni momento di questo nuovo viaggio con forte impegno e con una passione pari a quella che loro metteranno in campo, sostenuti dallo straordinario supporto che immancabilmente ricevono fuori dal campo. Quindi stasera, più che mai, lasciatemi dire: Forza Milan, sempre".