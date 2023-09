Loftus-Cheek e il derby Inter-Milan: “Con Pioli più libero, in passato...”

"Non vedo l'ora di giocare il derby. Loro sono molto forti, ma anche noi lo siamo: c'è sempre una chiave per battere l'avversario e noi siamo fiduciosi di avere i giocatori e la mentalità giusta per vincere quella partita. Giroud e Lautaro? Sono due giocatori molto diversi. Personalmente adoro giocare con Olivier perché è bravissimo a tenere palla: mi piace lanciarmi alle sue spalle perché so che, se gioco di sponda su di lui poi me la ripasserà nel punto perfetto. È davvero un ottimo riferimento. E poi è bravissimo segnare di testa. Lautaro non l'ho visto molto arrivando dalla Premier, ma sembra 'letale' come finalizzatore, ha proprio una mentalità vincente. Sono sicuro che lo vedrò un po' di più nel derby". Lo ha dichiarato Loftus Cheek, a Dazn Heroes, in vista della sfida di campionato contro l'Inter.

Il centrocampista del Milan ha aggiunto: "Ruolo? Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, negli ultimi due anni prevalentemente in posizione difensiva e per me non era una cosa naturale. Mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi, avere la libertà di creare, di essere determinante. Nelle ultime due stagioni non l'ho potuto fare, quel modo di giocare non mi rendeva felice. Ora invece gioco in una posizione dove ho più libertà, quindi mi sento bene".

Milan, parla Loftus Cheek. Rientrati i nazionali Su Pioli: "Vuole che io sia dominante fisicamente a centrocampo. Penso che una delle mie caratteristiche sia la capacità di superare molti giocatori con forza, velocità e potenza. È qualcosa su cui faccio molto affidamento, è questo il mio contributo come giocatore. Più riesco a mostrarlo in campo, più riesco a essere dominante per aiutare la squadra". Intanto, il Milan si prepara per il derby contro l'Inter. Anche Pulisic e Musah hanno raggiunto Milanello dopo gli impegni con le nazionali: domani torneranno ad allenarsi con il resto del gruppo squadra. Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Krunic e Rafael Leao hanno regolarmente preso parte alla sessione di allenamento. A parte, invece, Olivier Giroud.

