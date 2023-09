Giroud c’è, ma la difesa... come arriva il Milan al derby contro l’Inter

Hanno lavorato con il resto del gruppo anche Pulisic e Musah, di rientro dalle partite con gli Stati Uniti. L'unico assente è Kalulu, che probabilmente non andrà neanche in panchina. Questa l'unica grana per Pioli, che già deve fare a meno dello squalificato Tomori. Kjaer dovrebbe quindi partire dal primo minuto.

Giroud in gruppo, Pioli ha il suo bomber

Fare esperimenti in una delle partite più delicate dell'anno è da escludere. Già i debuttanti saranno molti nel derby contro l'Inter, e la presenza di Giroud garantisce esperienza e consapevolezza dell'importanza della sfida. L'attaccante ha iniziato la stagione realizzando quattro gol e un assist, grazie anche ai rigori trasformati con freddezza. Oltre ai numeri, il francese ha garantito una grande partecipazione al gioco, proprio come vuole Pioli. Il tridente rossonero formato dall'ex Chelsea, Leao e Pulisic è completo, ognuno ha le sue caratteristiche. Questa arma, oltre alla bravura dei centrocampisti come Loftus Cheek e Reijnders e alla capacità dei terzini come Theo e Calabria di entrare dentro il campo, ha creato scompiglio alle difese avversarie, che hanno faticato nel leggere i movimenti del Milan. Contro i nerazzurri avranno la possibilità di confermarsi e dare uno scossone alla Serie A.