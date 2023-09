Jovic: "Al Real il crollo. Milan? Passo avanti rispetto a Fiorentina"

Le ultime ore del mercato scorso hanno portato in dote al Milan l'attaccante serbo Luka Jovic . Sfumato l'arrivo di Taremi dal Porto , i rossoneri si sono fiondati sul centravanti ormai ex Fiorentina . Quest'oggi Jovic, in conferenza stampa, ha parlato per la prima volta da calciatore del Milan.

Dall'esplosione in Germania al flop nel Real Madrid, passanto per l'esperienza in viola: tanti i temi toccati dal classe 1997, che non ha risparmiato di sottolineare il salto di qualità fatto con il passaggio dalla Fiorentina al Milan, scontentando probabilmente qualche supporter della sua ex squadra.

Jovic e il trasferimento al Milan

Queste le parole rilasciate ai cronisti presenti in sala stampa: "È una grande soddisfazione essere arrivato qui, in un club così prestigioso: darò il massimo per raggiungere obiettivi importanti. Già all'inizio dell'estate c'era stato qualche contatto, poi però le cose sono andate diversamente. Ho rifiutato tutte le altre proposte, il mio desiderio era quello di venire al Milan. Già alcuni anni fa fui contattato dal club, mentre ero al Real Madrid". Un trasferimento che si è concretizzato nell'ultimo giorno di calciomercato: "Ero pronto a rimanere anche alla Fiorentina, ho aspettato finché non è arrivato il Milan: sono davvero contento. Per me rappresenta un grande passo in avanti essermi trasferito dai viola ai rossoneri, si tratta di un livello superiore. Al Real Madrid le cose non sono andate benissimo, ho avuto un crollo, ma ora sono in uno dei club più importanti al mondo. Spero di poter tornare ai miei livelli". E al Milan c'è qualcuno da cui potrebbe continuare ad apprendere...