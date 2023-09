Pioli, col Verona tre punti e Leao faro Milan: "Basta critiche, è felice"

MILANO - Dopo il derby perso per 5-1 e il pari con le tante occasioni sprecate in Champions contro il Newcastle, torna a sorridere il Milan che batte di misura il Verona. A decidere la sfida di San Siro è Rafael Leao, oggi capitano dei rossoneri vista l'assenza di Theo Hernandez.

Al termine della gara, Stefano Pioli spiega: "Giochiamo sempre per vincere. Quella di oggi è una vittoria importante contro una squadra che ci ha aggredito tanto. A volte la costruzione è stata lenta e ci è mancata un po' di profondità". Ovviamente è il portoghese numero 10 ad essere sotto le luci dei rilfettori: "Oggi Leao, da capitano, si è comportato bene. Credo si esageri a volte sulla negatività che gira attorno ai miei giocatori. Oggi Leao è partito molto bene e poi è calato, ma sta facendo il suo. Lui è felice con noi, con i tifosi e con il club. Quando cresci, sai di dover sopportare anche delle aspettative alte".

Pioli e le condizioni di Krunic

"Io mi assumo le mie responsabilità. Bisogna stare vicino con le parole e con gli atteggiamenti ai giocatori. Il gruppo è coeso e responsabile". Commenta così Pioli la fine di una settimana sicuramente non facile, poi analizza i singoli a partire dalle condizioni di Krunic: "Temo abbia un problema muscolare al flessore, sarà difficile vederlo nelle prossime sfide. Adli sta facendo bene in quel ruolo e avrà le sue occasioni. Anche Reijnders può giocare in quel ruolo. Oggi abbiamo cambiato tanto ma ho visto una squadra compatta, rimasta dentro la gara con lucidità e intelligenza. Sul gol abbiamo lavorato bene già davanti, sporcando il loro fraseggio. Il sistema di gioco non è quello che ti fa vincere le partite. Musah? Può giocare esterno come oggi perchè ha una grande gamba. L'importante è lavorare bene e recuperare le energie".