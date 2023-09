Krunic out e si allunga la fila: al Milan gli infortuni non finiscono mai

Bennacer , Calabria , Caldara , Kalulu , Maignan e Theo Hernandez . Più Krunic . Ci risiamo. Ieri il Milan non si è allenato e Stefano Pioli ritroverà la sua squadra oggi a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di mercoledì a Cagliari, ma, come già capitato tante, forse troppe volte nelle scorse stagioni, dovrà capire con quanti giocatori indisponibili si ritroverà.

L’elenco, come riportato nelle prime righe, comincia a essere già nutrito: Bennacer e Caldara sono out per mesi, complici due interventi chirurgici - l’algerino a maggio, il difensore pochi giorni fa -; Kalulu ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra durante la sosta di settembre; Maignan ha riportato un risentimento al flessore della coscia sinistra la settimana scorsa contro il Newcastle e lavorerà per provare il recupero sabato contro la Lazio; mentre fra vigilia e partita col Verona si sono fermati Calabria, Theo Hernandez (entrambi per un colpo a un muscolo della gamba in allenamento) e soprattutto Krunic.

Krunic ko

Il centrocampista bosniaco, finora sempre in campo da titolare e mai sostituito prima del ko col Verona, è uscito per un sospetto stiramento al flessore della coscia destra. Oggi, con gli esami strumentali, se ne saprà di più, ma la sensazione generale in casa Milan è che Krunic tornerà dopo la sosta di ottobre, quando i rossoneri ospiteranno a San Siro il 22 la Juventus. Dunque, stante la situazione, Pioli confida entro domani di avere belle notizie sul fronte Calabria-Theo Hernandez, anche se Florenzi sabato contro i veneti è stato fra i migliori in campo.

Ma al di là del recupero dei due esterni bassi titolari, che permetterebbero probabilmente al tecnico di tornare con maggiore serenità al 4-3-3 - con uno fra Adli e Reijnders al posto di Krunic; più il ritorno da titolare di Loftus-Cheek inizialmente in panchina col Verona -, è la tendenza di buona parte dell’organico a rimediare infortuni che preoccupa. Lo stesso Calabria, ora fermo per un lieve problema traumatico, durante la preparazione a fine luglio si era fermato per due settimane a causa di un affaticamento alla coscia destra.

Milan e turnover

E nella testa di tutti rimangono i tanti periodi della scorsa stagione in cui Pioli ha dovuto fare i conti con tantissime assenze, spesso in contemporanea, che hanno condizionato scelte e a volte le partite. Scorrendo le schede vita dei giocatori rossoneri, sono pochi quelli che, restando alla sola annata ’22-23, si sono salvati da lesioni muscolari o stop traumatici che li hanno costretti a rimanere ai box per almeno due-tre settimane.

Da Maignan - 5 mesi per due brutti infortuni al polpaccio - a Ibrahimovic, sono finiti in infermeria per 15-20 o più giorni Tomori, Kjaer, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Krunic, Saelemaekers, Messias, Rebic e Origi. E pure nelle stagioni precedenti della gestione Pio- li, la situazione non era migliore, soprattutto in questo primo semestre. Un problema di preparazione? Di gestione fra una partita e l'altra? Difficile dirlo, di certo a Milanello da anni si convive col problema infortuni.