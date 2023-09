Krunic, l'infortunio preoccupa il Milan: a rischio Juve e Psg

Rade Krunic , in seguito all'infortunio contro il Verona , si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale destro . Il centrocampista del Milan verrà rivalutato fra 10 giorni . Una brutta tegola per Pioli, che in quel ruolo non può contare già su Bennacer, alle prese con la lunga riabilitazione dopo l'operazione di metà maggio.

L'assenza del mediano potrebbe finalmente aprire le porte anche ad Adli, che dal suo arrivo in rossonero non ha avuto ancora chance per mettersi in mostra.

Milan, Pioli perde Krunic: quante partite salta

Il centrocampista salterà sicuramente tutti i match prima della sosta: contro Cagliari, Lazio e Genoa in Serie A, oltre a quella di Champions League con il Borussia Dortmund. Il giocatore verrà poi testato dallo staff medico per capire se sarà disponibile dopo le partite delle nazionali. Il Milan avrà in quel periodo un calendario molto importante e sarà impegnato contro Juve, Psg e Napoli in sette giorni. Una situazione molto delicata. Non solo brutte notizie: Theo Hernandez e Maignan hanno lavorato in gruppo e sono recuperati. Lavoro personalizzato per Calabria. Pioli sarà chiamato ad una gestione perfetta della rosa per evitare altri imprevisti in queste settimane colme di gare.