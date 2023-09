Nuovo stadio Milan, primo passo formale con il Comune di San Donato

Il club rossonero ha confermato l'idea di un progetto che "vuole posizionarsi come il più sostenibile d'Italia e tra i più sostenibili in Europa. Insieme allo stadio, l'ipotesi progettuale prevede di ospitare il Museo del Club, un Milan store, i nuovi headquarter rossoneri, un hotel e un distretto per l'intrattenimento, nonché un Energy Center per la produzione di energia sostenibile".

Milan, Scaroni: "Crescita dentro e fuori dal campo"

Sulla questione si è espresso anche il presidente del Milan Paolo Scaroni: "Da quattro anni, abbiamo intrapreso un percorso per dotare il nostro Club di uno stadio fra i migliori al mondo, capace di accompagnarci verso un futuro vincente e sostenibile. Quello di oggi rappresenta uno step preliminare nell'evoluzione di questo percorso, ma è anche un'ulteriore testimonianza dell'impegno della nostra proprietà per garantire al Milan una crescita continua, dentro e fuori dal campo".