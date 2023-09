Diretta Cagliari-Milan ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Archiviato il successo per 1-0 contro il Verona, il Milan , alle ore 18.30 , fa visita al Cagliari nel turno infrasettimanale valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A . I rossoneri di Stefano Pioli , a parte la débâcle nel derby contro l'Inter, perso per 5-1, le hanno vinto tutte superando Bologna (2-0), Torino (4-1), Roma (2-1) ed Hellas appunto. Il Diavolo è al momento terzo in classifica ma vincendo scavalcherebbe nuovamente la Juventus, vittoriosa nell'anticipo contro il Lecce grazie alla rete di Milik , e aggancerebbe momentaneamente l'Inter in vetta in attesa del match in serata al Meazza dei nerazzurri contro il Sassuolo.

Di fronte ci sarà un Cagliari in difficoltà. I rossoblù di Claudio Ranieri sono ancora alla ricerca del primo successo e fin qui hanno raccolto solo due punti, frutto dei pareggi, entrambi per 0-0, contro Torino ed Empoli. Quello messo a segno da Luvumbo al Dall'Ara contro il Bologna, che aveva illuso gli isolani salvo poi venire rimontati e perdere per 2-1, è l'unico gol realizzato al momento dai sardi. Nell'ultimo turno, poi, è arrivato il ko per 2-0 contro l'Atalanta, il terzo dopo quelli contro Inter e Bologna appunto.

Cagliari-Milan: diretta tv e streaming

Cagliari-Milan, gara del turno infrasettimanale valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 all'Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport Uno (201). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.