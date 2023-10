Miranda a zero come vice Theo: il Milan ci prova

MILANO - Il Milan spera di aver trovato in casa l’erede di Theo Hernandez con il 19enne Davide Bartesaghi , promosso in prima squadra da Stefano Pioli - e il club a conferma della propria fiducia nel ragazzo, gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista fino al 2026 (a marzo, quando compirà 16 anni, toccherà anche alla stellina della Primavera di Abate, il bomber Francesco Camarda ) -, ma sul mercato continua a cercare un vice pronto a poter dare fin da subito un contributo più solido. Nulla vieta di pensare che la crescita di Bartesaghi convinca la società rossonera a puntare definitivamente su di lui, ma i progetti potrebbero anche prevedere un futuro prestito per il canterano, in modo da permettergli di crescere con maggiore serenità.

Moncada, il Milan non vuole farsi sorprendere

Per questo, dopo aver ceduto a fine agosto Ballo-Touré, senza rimpiazzarlo - oltre a Bartesaghi, Pioli può contare sul jolly Florenzi -, la dirigenza non ha perso di vista un obiettivo già valutato nei mesi scorsi, ovvero il 23enne Juan Miranda del Betis. Lo spagnolo, che stasera sarà impegnato in Europa League a Siviglia contro lo Sparta Praga, ha il contratto in scadenza nel 2024 e i contatti con il suo entourage sono in costante aggiornamento. Il Milan pensa a lui, più che per gennaio, a luglio, quando potrà ingaggiarlo a parametro zero. Un terzino sinistro è dunque un obiettivo, nonostante Theo Hernandez sia un punto fermo della squadra e abbia solo 26 anni (li compirà domani). Probabilmente il Milan non vuole però farsi trovare impreparato, qualora la prossima estate una big europea dovesse presentarsi con un’offerta irrinunciabile per il terzino francese, sulla falsariga di quanto accaduto per Tonali con il Newcastle. Miranda dunque prima scelta, mentre è in salita la strada che porta al 19enne Valentin Barco del Boca Junior: il giocatore piace, ma in Argentina danno per certo il prossimo matrimonio col Manchester City, probabilmente già a gennaio 2024.

Moncada spia Hugo Felix

A proposito di giovani, martedì Moncada e D'Ottavio sono stati avvistati sulle tribune della gara di Youth League fra Inter e Benfica. Diversi i ragazzi di talento nella squadra portoghese, fra questi il trequartista classe 2004 Hugo Felix, fratello minore di Joao, attualmente al Barcellona. Fari anche su Joao Rego (2005), ala destra-centravanti, autore del gol dell'1-1.