Adli ci crede: ha cambiato ruolo per convincere Pioli e ora insegue il posto fisso

MILANO - Dopo essersi messo in mostra, vincendo in parte la sua personalissima sfida estiva quando scelse di rimanere al Milan al posto di aprire alla cessione, Yacine Adli adesso ha davanti un nuovo obiettivo: non uscire dal giro dei titolari. Dopo aver ben figurato nelle partite contro Cagliari, Lazio, Borussia Dortmund e Genoa, l’ex Bordeaux è stato uno dei pochi rossoneri a non aver ricevuto convocazioni con le nazionali e ieri ha varcato i cancelli di Milanello per riprendere a lavorare sul campo. Adli sa bene che quanto fatto finora è solo l’inizio della sua metamorfosi da mezzala a regista e in cuor suo spera di non uscire dal gruppo delle scelte iniziali di Stefano Pioli, sfruttando al massimo la situazione attuale che vede Bennacer ancora lontano dal rientro in campo. Yacine, in estate, ha avuto un colloquio con il tecnico nel corso del quale era emerso il fatto che per lui non ci sarebbe stato spazio come mezzala, visti i movimenti di mercato fatti dalla società su indicazione del coach. Adli non si è perso d’animo e a più di un compagno ha confidato della sua volontà di prendersi dello spazio, anche a costo di ridiscutere totalmente il suo ruolo primario.