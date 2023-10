Pulisic, l’audio Var sul gol al Genoa: perché non è stato annullato

MILANO - Nell'ultima puntata di Open Var, programma di Dazn che esamina gli episodi della giornata precedente, è stato preso in esame il discusso gol di Christian Pulisic che ha deciso l'incontro tra il Genoa ed il Milan . Durante la partita, dopo una lunga revisione il direttore di gara (Piccinini) e i suoi assistenti, non c'è stata la nitida certezza del presunto fallo di mano da parte del giocatore rossonero e si è deciso di confermare il gol. Questa la conversazione di quella sera.

Gol di Pulisic, la ricostruzione del Var

Il confronto tra arbitro e Var (Di Paolo) comincia con: "Aspetta, è difficile, sto controllando. Mi sembra tra ascella…" prosegue: "La stoppa con l’ascella. Vedi se c’è qualche immagine. Un’altra camera, mi devi dare la reverse. Aspetta che è difficile, sto controllando. Sto guardando tutte le camere. Mi sembra tra ascella e… La prende con la mano? La mano non la prende, al massimo c’è questa parte qua. Check completato, gol regolare, le abbiamo viste tutte”.

Il commento di Gervasoni

Ospite della trasmissione l'ex arbitro Andrea Gervasoni che ha commentato così l'operato di arbitro e Var: "La parte punibile è dall'ascella in giù. La cosa difficile di questa situazione è che il controllo avviene in una zona limite. Il fattore per intervenire è che ci debbano essere immagini chiare, altrimenti non si interviene, è il protocollo".