Milan, emergenza difesa: Kalulu verso l'operazione, anche Pellegrino out

Il pareggio del Maradona porta strascichi in casa Milan . I rossoneri, dopo la delusione per essere stati rimontati di due reti vedendo sfumare la vittoria contro il Napoli , devono anche fare i conti con l'infortunio di Pierre Kalulu . Il difensore classe 2000, infatti, è stato costretto ad uscire dopo appena 19' di gioco, e non sembrano esserci buone notizie per il centrale francese e per Stefano Pioli .

Milan, Kalulu e Pellegrino out: le ultime

Si allunga la lista di infortunati al Milan. Dopo la contrattura alla coscia sinistra rimediata da Christian Pulisic, che verrà monitorato giornalmente, anche Kalulu è costretto ai box. Per il difensore, però, si prospettano tempi decisamente più lunghi. L'ex Lione ha rimediato una lesione del tendine retto femorale sinistro: quasi sicuramente sarà costretto all'operazione, con il rientro che non è previsto a breve. Lungo stop per lui, ma le cose non vanno molto meglio nemmeno per Marco Pellegrino. Difensore classe 2002, arrivato al Milan la scorsa estate, era subentrato proprio a Kalulu nel match del Maradona. Ma sul finire di gara anche lui è stato costretto ad abbandonare il campo: ha rimediato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. In questo caso, però, si è optato per la terapia conservativa. Non sarà costretto ad operarsi e, con tutta probabilità, indosserà un tutore per ridurre la frattura al calcagno. Emergenza difesa dunque per il Milan, che di fronte ha sé ha un calendario denso di impegni tra campionato e Champions League.