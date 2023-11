Milan, Moncada vira su Kelly! Ora Esteve è il piano B

Sabato, quando Geoffrey Moncada si è presentato al Vitality Stadium di Bournemouth per assistere all’incontro poi vinto dalle “Cherries” per 2-1 sul Burnley , mai avrebbe immaginato che la ricerca di un difensore centrale sarebbe diventata già una priorità per il mercato di gennaio. Gli infortuni di Kalulu (almeno 4 mesi di stop) e Pellegrino (2 mesi) hanno cambiato i piani. Nel suo blitz in Inghilterra prima di Napoli-Milan, il dt rossonero aveva come missione quella di osservare dal vivo (perché non si vive di soli algoritmi) Lloyd Kelly centralone - è alto 1,90 - di piede mancino del Bournemouth che, all’occorrenza, può giocare pure a sinistra. Missione giustificata dall’età del ragazzo (25 anni compiuti il 6 ottobre) e, soprattutto, da un contratto in scadenza nel giugno 2024. Kelly l’esame l’ha superato a pieni voti: pollice alto e l’intenzione di avviare i discorsi con i suoi agenti per portarlo a Milano in scadenza. Missione comunque non semplicissima, considerato che il Tottenham, su precisa indicazione di Ange Postecoglou , quest’estate aveva provato a prenderlo fino all’ultimo giorno di mercato.

Estève il piano b

Il Milan ha già pescato in Inghilterra per Tomori e il profilo è simile, visto che obiettivo di Moncada è costruire una squadra giovane, competitiva e in grado - tramite il player trading - di generare profitti. A scompaginare i piani, quanto avvenuto domenica al Maradona. L’idea di prendere un altro difensore centrale è diventata un’esigenza e per questo motivo il club sta seriamente valutando l’opportunità di fare un’offerta al Bournemouth già a gennaio, offerta che - ça va sans dire - tenga conto del fatto che Kelly si svincolerà a giugno. Alternativa è Maxime Estève che ha caratteristiche del tutto simili (altezza 1,93, piede sinistro) ma che è più acerbo (ha 21 anni) e al Montpellier sta giocando pochissimo. La sua candidatura resta valida nel caso in cui il Bournemouth dovesse decidere di tenere il punto su Kelly, ma la strada sembra tracciata anche alla luce della promozione a pieni voti da parte di Moncada che sul campo si è guadagnato grandissima stima e fiducia da parte del management rossonero. Sullo sfondo resta Konstantinos Koulierakis, altro centrale che piace molto al dt, zavorrato dall’alta valutazione che il Paok Salonicco dà al suo cartellino (10 milioni): un file che a questo punto si può aprire al massimo in estate.

Un vice Theo per Pioli

Sempre in ottica gennaio, il Milan non intende lasciare nulla di intentato per Juan Miranda, nonostante il Betis Siviglia continui a manifestare la volontà di rinnovargli il contratto. Tra le parti sta però arrivando il momento del “dentro o fuori”: in caso di rottura, il Milan è pronto a fare un’offerta già per gennaio al club andaluso, giocando ovviamente al ribasso, per regalare a Stefano Pioli un vice Theo Hernandez. Non sarà comunque semplice, dato che finora il Betis - anche strategicamente - non è mai sceso dalla valutazione di 10 milioni per il cartellino. Il tempo però è dalla parte del Milan e questo - qualora Miranda rifiuti in modo categorico la proposta di rinnovo - può essere un fattore determinante nei dialoghi tra i club.