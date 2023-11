Kalulu operato, il messaggio social: "Milan, non vedo l'ora di tornare"

Un'assenza lunga e pesante per Stefano Pioli . Il Milan , infatti, dovrà fare a meno di Pierre Kalulu per diverso tempo. Il difensore è dovuto uscire anzitempo nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli , e dopo gli approfondimenti del caso è stata riscontrata la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. Da lì la decisione di operarlo, con il club che ha comunicato i tempi di recupero .

Milan, il messaggio di Kalulu

Operazione che è andata al meglio, come sottolineata dalla società rossonera. A seguito dell'intervento, lo stesso Kalulu ha deciso di pubblicare un post sul proprio account Instagram: "L'operazione è andata molto bene, grazie a tutto il team medico, al dottor Lasse Lempainen e grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Non vedo l'ora di tornare in campo, facciamo un passo indietro in previsione per un domani". Intanto Pioli, senza mezzi termini, nell'ultima conferenza stampa ha sottolineato di voler un altro difensore da inserire nel prossimo mercato di gennaio.