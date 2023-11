Milan, Pioli apre al ritorno di Ibrahimovic. Sul mercato: “So chi voglio”

Il Milan vuole tornare al successo. Per i rossoneri non si tratta di un periodo facile: dopo il ko contro la Juventus sono arrivate la netta sconfitta contro il Psg in Champions League e il pareggio al Maradona contro il Napoli dopo essere andati avanti di due gol . La squadra di Pioli ha l'occasione per rialzare la testa in casa contro l' Udinese nella sfida in programma domani alle 20:45.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico ha dichiarato: "Napoli? Quando vai sul 2-0 è lecito aspettarsi di vincere, ma ora conta solo domani. Loftus-Cheek sta bene e ci sarà, Pulisic è out per precauzioni e ci sarà col Psg, così come Chukwueze. Kjaer ha buone possibilità per martedì. Non ho mai avuto un gruppo così compatto e disponibile, neanche nell'anno dello Scudetto. Le critiche sono normali, dobbiamo alzare il livello". Pioli ha proseguito: "Ibrahimovic? Non lo so. Sapete quanta stima ho per lui, per me non ci sarebbero problemi. Romero è una soluzione per domani. Presto miglioreremo la situazione infortuni, è un nostro obiettivo. Reijnders non è in calo, sono contento delle sue prestazioni".