Clamoroso Sinner: si ritira da Parigi. Organizzazione sotto accusa

Clamoroso Jannik Sinner , ma in fin dei conti neanche troppo: confermate le voci della vigilia, il talento altoatesino si ritira dal Master 1000 di Parigi-Bercy. L'organizzazione francese, tuttavia, è sotto accusa : l'azzurro, impegnato fino a notte fonda contro McDonald , e precisamente alle 2:37, avrebbe dovuto sfidare oggi l'australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale del torneo, con poco più di 14 ore di riposo (il match era in programma alle 17). La decisione, ovviamente, è stata presa soprattutto per non rischiare infortuni in vista dei prossimi importanti impegni in Coppa Davis e alle Nitto Atp Finals di Torino .

La critica di Panatta e le parole di Sinner

"Ha ragione Sinner, gli organizzatori del torneo devono cambiare perché non è la prima volta che succede. Sono orari che non esistono perché sbilancia il metabolismo. Le 2.30 non è un orario per giocare a tennis", le parole dell'ex campione azzurro di tennis Adriano Panatta. Del resto, lo stesso Sinner, dopo il match con McDonald, aveva lasciato presagire una comprensibile rinuncia: "Sinceramente non so se giocherò gli ottavi di finale, vediamo come mi sentirò domani al risveglio". Un pensiero condiviso anche da Casper Ruud, che ha aspramente criticato l'organizzazione del Master.