Infortunio Theo Hernandez, salta Milan-Udinese: cosa è successo

Non c'è pace per il Milan, che perde anche Theo Hernandez per il match contro l'Udinese. Il francese non va nemmeno in panchina per una contusione alla caviglia (in vista anche dei numerosi impegni futuri) e costringe Pioli agli straordinari dopo i numerosi infortuni, il più grave quello di Kalulu. Al suo posto va in campo Florenzi a sinistra, con Calabria sul versante opposto. In attacco presente invece la coppia Giroud-Jovic, con Leao che parte sempre largo e Musah con il compito di defilarsi dall'altro lato.