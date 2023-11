Milan, la vittoria sul Psg vale già quasi 56 milioni

La Champions League si conferma un'autentica miniera d'oro per ogni squadra che vi partecipi. Il Milan può affermarlo con piena cognizione di causa, all'indomani della grande vittoria sul Psg che, non soltanto ha riportato i rossoneri prepotentemente in corso per la qualificazione agli ottavi di finale, ma ha consentito loro di registrare sinora, un introito complessivo di quasi 56 milioni di euro. Per la precisione 55 milioni 684 mila 351 euro, così suddivisi.