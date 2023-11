Adams, assalto Milan: si cerca una alternativa a Giroud

MILANO - Obiettivo attaccante per gennaio per il Milan , che si sta già guardando attorno per capire su quale profilo fiondarsi nel mercato invernale visto che, ad oggi, Noah Okafor ha dato più garanzie come esterno rispetto al ruolo di prima punta e che Luka Jovic si è dimostrata una scelta che non ha pagato. Olivier Giroud è un patrimonio da preservare e la dirigenza milanista, a gennaio, vuole prendere un profilo che possa permettere un’alternanza tra Giroud e il nuovo compagno di reparto, evitando al francese un sovraccarico di gare sulle gambe che ne andrebbero a limitare la lucidità sotto porta. Ecco perché è assolutamente attuale il nome di Akor Adams del Montpellier. L’attaccante nigeriano, classe 2000, è arrivato in Francia in estate per 4.5 milioni dai norvegesi del Lillestorm e in questo primo scorcio di stagione ha già messo a referto 7 gol in Ligue 1 che lo hanno già fatto notare.

Akor Adams, chi è l'obiettivo per l'attacco Milan

Un metro e novata, status di extracomunitario, Adams è quel tipo di centravanti che al Milan manca, ovvero uno forte fisicamente, ma capace anche di andare in velocità in campo aperto e di non perdere lucidità sottoporta. Ma, c’è un ma importante: il Montpellier, al momento, non sembra dare grossi segnali di apertura alla partenza del suo attaccante principale. La valutazione è già salita molto, stimabile in almeno 20 milioni, ma ci sarà ancora modo e tempo per i due club per parlarne. Appare allo stesso difficile il fatto che il Milan possa andare, già a gennaio, su Jonathan David del Lille. Il canadese ha un prezzo meno alto rispetto all’estate, ma si tratterebbe pur sempre di un investimento importante da fare in inverno e la sua stagione, fino a questo momento, non è stata del tutto esaltante. Se ne riparlerà in estate, con ogni probabilità, quando si potrà dare un giudizio più completo sulla sua annata. Altro profilo che sta infiammando gli occhi degli osservatori di mezza Europa, Milan compreso, è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord che in stagione ha segnato 13 gol in 9 partite di Eredivisie. Ma anche qui, per gennaio, sembra complicato che gli olandesi possano farlo partire a cuor leggero.

Il Milan resta vigile su Guirassy

Ecco perché gli occhi milanisti non si staccano nemmeno da Serhou Guirassy dello Stoccarda, autore di 15 gol in 9 partite giocate in Bundesliga e con una clausola risolutoria da 17 milioni. Qui il Milan vuole capire se la punta franco-guineana sia all’interno di un exploit momentaneo o se, effettivamente, si sia davanti all’esplosione definitiva di un talento “ritardatario”. Ma il Milan non molla nemmeno i possibili talenti del domani. I rossoneri, infatti, stanno andando avanti nelle discussioni con il talento, classe 2006, Matija Popovic che va a scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Su di lui ci sono tanti club europei, ma il Milan ha già presentato una proposta ufficiale al giocatore, cercando di anticipare la concorrenza. Non c’è ancora la fumata bianca, con Moncada e D’Ottavio registi di questa operazione che potrebbe portare a Milanello un talento – secondo gli addetti ai lavori – cristallino.