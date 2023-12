Pioli, svelato il discorso alla squadra su Juve e Inter: “Alla fine sono arrivati tutti”

MILANO - "Di Francesco sta facendo un gran lavoro, dobbiamo fare una grande prestazione per dare continuità a quanto fatto con la Fiorentina", presenta così in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Frosinone il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Una settimana calda con il patron Cardinale giunto a Milanello: "Incontro positivo e costruttivo, uno stimolo per il mio lavoro e quello della squadra", e con i tanti problemi di infortuni e la possibilità di vedere un altro esordiente in campo: "Simic ha lavorato con noi anche in estate, ha giocato l'amichevole con il Real Madrid. Difensore attento, fisico e che si applica. L'ho visto tranquillo, lo stiamo accompagnando come Camarda, se gioca dal pirmo minuto non lo dico".

"Riconoscente a Maldini e Massara"

Viene interpellato sulle recenti parole di Maldini, ma glissa: "Nessun commento sulla sua intervista, a Paolo e Massara sarò sempre riconoscete per avermi portato al Milan. Adesso voglio solo concentrare le energie per vincere la prossima partita". Poi si concentra sulla condizione della squadra: "Non abbiamo lavorato molto per poter recuperare le energie, sarà la terza partita in una settimana per molti. Abbiamo la nostra strategia con e senza palla, le partite le prepari ma poi vanno interpretate. Noi dobbiamo essere un pò più lucidi nel leggere l'andamento della partita. L'emergenza finirà, in attacco sicuramente, in difesa purtroppo Kalulu e Thiaw avranno a che fare con l'infortunio a lungo tempo. Adesso siamo in emergenza, ma abbiamo delle soluzioni e dobbiamo dare tutto per vincere. Abbiamo provato qualcosa, ci sono soluzioni in difesa. Abbiamo le soluzioni per essere equilibrati in tutti i reparti".