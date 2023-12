Pioli, Milan-Frosinone con Theo Hernandez centrale di difesa: “Idea non mia”

Stefano Pioli ha commentato la vittoria del Milan in casa contro il Frosinone per 3-1 grazie alle reti di Jovic , Pulisic e Tomori . Il tecnico rossonero ha dichiarato: "La vittoria era il nostro obiettivo. E' importante aver vinto la seconda partita di fila. Dobbiamo dare continuità al nostro campionato se vogliamo lottare per i primi posti". Poi su Cardinale ha aggiunto: "Lo sento spesso in questa stagione, ogni volta che viene a Milano ci vediamo. Come tutti i proprietari chiede delucidazioni su cose che non sono andate bene. E' stato un incontro positivo e costruttivo per me. E' molto presente, vuole conoscere tutte le situazioni".

Pioli su Theo Hernandez

Sul francese centrale di difesa ha ammesso: "L'idea è nata da lui, ha parlato con me e mi ha detto che poteva giocare in quel ruolo. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione. Ha fatto una grande partita, ha dimostrato una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato". Sulle scelte di formazione, Pioli ha aggiunto: "Mi fido tanti dei giovani, il settore giovanile sta facendo un grande lavoro. Ma credo sia giusto avere la lucidità di capire i momenti, capire quando bisogna metterli in campo e quando mettere giocatori più esperti. Oggi non c'era spazio per l'emozione. Io non ho paura a metterli in campo, ma so quando devo metterli".