Milan in Europa League, ma scavalca la Lazio nel ranking e tiene l'Italia al secondo posto

L'eliminazione dalla Champions League è stata un duro colpo per le ambizioni del Milan . "Proveremo a vincere l'Europa League", ha affermato Pioli per rincuorare la squadra e i tifosi. Nel frattempo, proprio grazie alla vittoria di Newcastle, i rossoneri hanno scavalcato la Lazio nel ranking Uefa : ora occupano la posizione n.31, rispetto alla n.32 dei biancocelesti, sui quali pesa la sconfitta patita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid e che comunque non ha impedito agli uomini di Sarri di qualificarsi agli ottavi..

L'Italia e il ranking Uefa

I criteri per il calcolo dei coefficienti del ranking sono questi: 2 punti per ogni vittoria nella fase a gironi: 1 punto per ogni pareggio nella fase a gironi; 4 punti per la qualificazione agli ottavi di Champions; 4 punti ai vincitori dei gironi di Europa e di Conference League; 2 punti alle seconde classificate nei gironi di Europa e Conference League; 1 punto per ogni turno successivo agli ottavi di Champions League ed Europa League; 1 punto la qualificazione alla finale di Champions. Dopo la conclusione della fase a gironi della Champions, l'Inter ha confermato il sesto posto nella classifica capeggiata dal City, campione in carica. La Roma è sesta. La Juve, che non gioca nelle Coppe, occupa la posizione n.15; il Napoli (16°) le è immediatamente a ridosso, avendo guadagnato due posizioni grazie alla vittoria sul Braga; l'Atalanta occupa il posto n.24; la Fiorentina il n.61. Più in generale, il positivo andamento delle squadre italiane nella prima fase della stagione europea, aspettando gli esiti finali di Atalanta, Roma e Fiorentina nelle rispettive competizioni, ha consolidato il secondo posto dell'Italia nel ranking stagionale Uefa. Se l'andamento continuerà a essere questo, le chances della Serie A di allineare cinque squadre nella prossima Champions League diventeranno sempre più concrete. Chi arriverà primo o secondo, infatti, avrà diritto di aggiudicarsi uno dei due posti in più assicurati alle prime due classificate nella classifica finale di rendimento.