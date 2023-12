Pioli dopo Milan-Monza: "Reijnders parla di Scudetto? Fa bene, ma l'obiettivo è..."

MILANO - " Dobbiamo lavorare su noi stessi , dobbiamo alzare il livello e dare continuità. Era la partita giusta, venivano da una partita dove abbiamo speso tanto e i ragazzi l'hanno interpretata bene. I giovani vanno applauditi, su cui c'è un gran lavoro del club". Il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta ai microfoni di Sky Sport il 3-0 inflitto al Monza : " L'esordio con gol di Simic ? Per fortuna fa parte del calcio . Viviamo grande emozioni e grandi delusioni, come quella dell'altra sera e di questa mattina. Siamo felici per lui ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Dobbiamo continuare così ".

Su infortuni e Scudetto

"Il modo di difendere? L'idea era di tutelare le caratteristiche dei giocatori che avevamo in campo. Soprattutto per il modo di attaccare del Monza abbiamo dovuto difendere in maniera più compatta. Gli infortuni? Per Pobega sembra un problema all'anca mentre Okafor un crampo da fatica, sembra. Ha appena recuperato da un problema all'altra gamba. Scudetto? Dobbiamo guardare noi stessi, fare il massimo ogni giorno e la prossima partita giocheremo contro una squadra che darà il massimo. L'obiettivo è entrare nei primi quattro e dobbiamo continuare a vincere le partite. Reijnders ha detto che crede al primo posto? I miei giocatori fanno bene a crederci. Io credo nelle loro potenzialità, ma credo che il nostro prossimo obiettivo è la Salernitana", conclude Pioli.