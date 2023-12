Reijnders: "Milan e Barça, stessa categoria. Con Pioli ho scoperto che..."

Tijjani Reijnders è arrivato al Milan durante il mercato estivo e ci ha messo poco in realtà per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Giocatore con esperienza europea, comprese le competizioni importanti, ha messo sin da subito in campo quelle che sono le sue doti. Nelle ultime settimane è riuscito anche a trovare con regolarità la via della porta: prima a Lecce e poi a San Siro contro il Monza. Calciatore olandese, che per il Milan è sinonimo di garanzia con il passato, si è raccontato a Voetbal International svelando anche i motivi della scelta che l'hanno spinto a scegliere l'Italia e i rossoneri.

Reijnders: "Sto vivendo un sogno"

Quando è arrivato a Milano e a Milanello ha profumato sin da subito la storia del club. All'inizio è stato un mix di incredulità e felicità: "Mi sono messo la maglia e ho pensato: Wow, adesso gioco davvero nel Milan. Sto vivendo un sogno". Il centrocampista olandese ha ripercorso le tappe della sua carriera partendo dal Reijnders bambino: "Da piccolo sognavo questa vita e di poter giocare in un top club oltre che in nazionale". E sul mercato: "Mi voleva anche il Barcellona, ma avevano in mente un ruolo meno adatto alle mie caratteristiche. La mia forza è nel giocare nella metà campo offensiva e nel correre avanti e indietro per aiutare la squadra. Barca e Milan sono della stessa categoria, poi parlando con Pioli ho scoperto tante cose". Come ad esempio: "La società mi ha seguito tutto l'anno e il tecnico sapeva già come mettermi al centro della squadra per farmi rendere al meglio".

E sugli allenamenti: "Lavoriamo tanto sulla mentalità offensiva e sulle soluzioni in attacco, oltre al come liberarsi dalla pressione. Questo mi ha atratto". "Al Milan devi sempre metterti alla prova - ha continuato Reijnders - Sono stato subito accolto bene e ho legato tanto con Loftus-Cheek, Pulisic e Thiaw, soprattutto per l'inglese, però mi trovo bene con tutto il gruppo". In chiusura sull'obiettivo: "La fame di successi si nota in ogni cosa perché fa parte di questo club. Questa stagione c'è una carica in più perché sia noi che l'Inter lottiamo per arrivare alla seconda stella. Qui è tutto finalizzato per rivivere i vecchi tempi di gloria, non solo in Italia ma anche in Europa". Intanto questa sera sarà in campo a Salerno per aiutare, ancora una volta, il Milan a conquistare tre punti importanti per continuare la corsa alle prime posizioni.