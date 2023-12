Infortunio Tomori, l’esito degli esami: Milan, è emergenza difesa

In casa Milan l'infermeria continua a riempirsi ogni partita. Ora è il turno di Tomori: il difensore era uscito dal campo nel corso del secondo tempo della partita contro la Salernitana, infortunatosi poco prima che partisse l'azione del gol di Candreva. Le sensazioni non erano positive e ora dopo gli esami strumentali è arrivata anche la brutta conferma per la squadra di Pioli, che già si trovava a dover fare i conti con numerosi problemi muscolari. L'allenatore dovrà rinunciare all'inglese per le prossime partite.