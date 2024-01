Sos Leao, serva la "cura Capello" che aiutò Ibrahimovic alla Juve

MILANO - Le statistiche nel calcio possono essere lette in maniera differente e hanno spesso un valore diverso rispetto ad altri sport, ma ci sono dei numeri che sono indiscutibili. In questo caso, pesanti come macigni. E riguardano Rafael Leao , senza dubbio la stella del Milan , il giocatore scelto dalla proprietà come uomo copertina della squadra quando l’estate scorsa gli ha rinnovato il contratto con un ingaggio da top player (7) , affidandogli l’iconica maglia numero 10. Leao in questo campionato ha segnato solamente 3 gol in 17 apparizioni. Un bottino magrissimo, insufficiente per un giocatore delle sue qualità che nello scorso torneo di Serie A concluse con 15 reti.

Per altro, come ormai arcinoto, Leao in campionato non segna da tre mesi e mezzo: l’ultima gioia risale addirittura al 23 settembre, Milan-Verona 1-0. Ma c’è un dato che fa ancora più impressione: Leao non tira in porta. O meglio, lo fa - non tantissimo pensando al suo ruolo -, ma non c’entra lo specchio. Nelle scorse annate la crescita tecnica e di personalità di Leao era stata accompagnata dalla presenza in campo e nello spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese fin dal gennaio 2020 aveva preso il portoghese sotto la sua ala e fra bastone e carota lo aveva indirizzato sulla strada giusta. È come se l’addio di Ibra, avesse rallentato la crescita di Leao. In questo senso, oltre a tutto quello che Zlatan potrà fare per il club e Pioli, chissà che non torni in soccorso di un giocatore che lui stesso qualche mese fa aveva definito "un genio". Come? Con la cura Fabio Capello.