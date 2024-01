Pioli e il “guardie e ladri” di Allegri: la battuta in conferenza stampa

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli chiuderà il pèrogramma del sabato della 21ª giornata di campionato sfidando l' Udinese al Bluenergy Stadium. Rossoneri che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Roma su un campo dove non vincono dal novembre 2020, le parole dell'allenatore: "Conta solo la partita di domani, non quello che abbiamo fatto in passato contro di loro. Siamo squadre diverse. Loro stanno bene, ma stiamo bene anche noi. Due squadre che proveranno a superarsi. Difficoltà contro Cioffi? Non credo, la domanda sarebbe pienamente corretta se avessi incontrato Cioffi anche con altre squadre, invece l'ho incontrato sempre con l'Udinese. Sono le squadre che si incontrano, non sono gli allenatori che giocano la partita. Non ho vinto io contro Mourinho, ha vinto il Milan contro la Roma. Conta la partita di domani, non quello che è successo in passato".

Gli ultimi 6 mesi di Adli

"La sua testa non è cambiata, è sempre stato disponibile e attento. Non ha mai fatto mancare questo tipo di atteggiamento, è sempre stato professionale e convinto delle sue qualità. È successo che gli ho detto che ci sarebbe potuto essere posto cambiando la sua posizione in campo. Le sue ultime prestazioni sono di alto livello. Se ad inizio estate ci potevano essere dubbi sulla nuova posizione ora non ce ne sono, quindi è come un nuovo acquisto per la squadra - aggiunge - La velocità non è la sua caratteristica migliore. Conta l'atteggiamento con cui giochi: se è stato lui quello che ha recuperato più palloni conta l'atteggiamento. Lui è uno elegante e pulito. Però è difficile fare confronti".

Continuità

"Non dobbiamo avere timori, dobbiamo avere sempre la volontà e la necessaria lucidità per essere performanti al massimo. Domani è difficile, nel girone di ritorno vogliamo fare meglio di quanto fatto nel girone d'andato. Inutile guardarsi troppo indietro, quello che conta è la prestazione di domani, abbiamo avuto sicuramente una buona settimana".

Mercato: identikit del difensore

"Sì non cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando. Ci sono ancora due settimane, non manca niente.Un difensore completo, per giocare nel Milan devi essere un difensore completo, capace di difendere, di impostare, di partecipare alla manovra offensiva. Un giocatore forte e solido, tante caratteristiche importanti".