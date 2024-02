Maignan, il rinnovo con il Milan appare ancora lontano. E il Bayern...

E se sul rendimento di Mike Maignan stesse pesando la trattativa per il rinnovo di contratto? Il quesito viene spontaneo, ma la sensazione è che il portiere francese sia un professionista di tale livello che le incertezze commesse non siano riconducibili alle discussioni fra il suo entourage e la società per prolungare e migliorare l’accordo in scadenza nel giugno 2026 con un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni netti.