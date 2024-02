Milan, le mosse anti Napoli: il compito particolare di Bennacer

MILANO - Ismael Bennacer torna titolare contro il Napoli, la squadra contro la quale ha messo in scena alcune delle sue migliori prestazioni da quando è al Milan. Il regista algerino, però, non sarà il vertice alto del triangolo di centrocampo che Stefano Pioli manderà in campo questa sera, ma agirà probabilmente sul centro-destra mentre Yacine Adli occuperà l’altro slot accanto a lui, con Loftus-Cheek in mezzo a Pulisic e Leao alle spalle di Giroud. La posizione di Bennacer sarà sicuramente importante perché, sulla fascia di destra, ci sarà sicuramente il posizionamento di Kvicha Kvaratshkelia, sul quale Pioli ha sempre disegnato una gabbia con Calabria e un centrocampista in appoggio/raddoppio e questa mansione senza palla potrebbe essere consegnata a Bennacer che, a livello di passo, è decisamente più intenso di Adli. Sul suo numero 4, Pioli si è espresso così in conferenza stampa: «In molte partite la zona più importante è il centrocampo, anche se soprattutto domani entrambe le squadre hanno giocatori di qualità nell’uno contro uno. Dobbiamo cercare di essere compatti in mezzo al campo, cercato di sporcargli le giocate. Bennacer sta bene, il minutaggio che ha fatto a Frosinone l’ha affrontato bene, è disponibile per giocare dal primo minuto, ha fatto una bella settimana».