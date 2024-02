Pioli: "Il Milan sta viaggiando quasi alla stessa velocità dell’Inter”

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli conquista la 4ª vittoria nelle ultime 5 partite sconfiggendo per 1-0 il Napoli tra le mura di San Siro. Le parole dell'allenatore rossonero nel post-partita ora a -8 dall'Inter capoliosta (con una gara da recuperare): "Stiamo facendo bene in questo ultimo mese e mezzo, stiamo viaggiando quasi ai ritmi elevatissimi dell’Inter. L’Inter sta facendo un campionato incredibile e noi cerchiamo di provare a vincere ogni partita da qua alla fine, vedremo cosa riusciremo a fare. Inutile guardarsi indietro, ora arriva anche l’Europa League. Gli impegni saranno di più e ci sarà ancora più dispendio di energia: dovremo essere bravi a fare bene in Europa e in Campionato”.

Le occasioni mancate

“Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, le rivedremo. Ma tanto le partite con noi non sono mai chiuse (ride, ndr), quindi è bene aver vinto una partita così, avevamo bisogno di lavorare così bene in fase difensiva stando attenti. Abbiamo lottato da squadra, abbiamo voluto vincere. Sono situazioni importanti”.

Una solida difesa

“Ho avuto tanti confronti con i giocatori nelle scorse settimane per i nostri atteggiamenti in fase difensiva e stare più compatti, meno propensi ad aggredire subito alto ci può aiutare. Poi sono i nostri tre attaccanti che ci devono dare il segnale. È stato un Milan equilibrato, ordinato. Ci hanno fatto lavorare tanto ma nessuno si è tirato indietro. Questi risultati qua ci danno una classifica parziale, dobbiamo guardare alla prossima”.

Leao & Theo

"Per necessità Theo si era dato disponibile a giocare da centrale e secondo me l’ha fatto alla grande. In fascia si sentono, si annusano, si conoscono, si baciano, li bacio anche io quando fanno gol (ride, ndr) - aggiunge - Credo che Theo abbia avuto difficoltà l’anno scorso a smaltire la delusione della finale del Mondiale, la fatica del Mondiale in quel periodo lì. Quest’anno quando abbiamo ripreso la stagione l’ho trovato molto positivo, molto propositivo. È diventato un leader di questa squadra, non parla tantissimo. Le partite che ha fatto da difensore centrale gli hanno fatto capire quanto può essere ancora più attento e attivo in fase difensiva. Ha un potenziale così importante che deve assolutamente continuare così”.