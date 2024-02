Pioli: “La nostra Champions è l'Europa League. Dobbiamo essere ambiziosi"

Si apre il sipario dell' Europa League e il Milan è pronto ad andare in scena a San Siro contro il Rennes . I rossoneri sono in un buono momento e vengono dall'importante vittoria in Serie A contro il Napoli. Anche i francesi però sono in un ottimo stato di forma e Pioli lo sa bene. L'allenatore ha presentato il match in conferenza stampa.

Milan-Rennes, le dichiarazioni di Pioli

Pioli non ha intenzione di snobbare la competizione: "Volevamo passare il turno in Champions, siamo delusi per l'eliminazione, ma ora la nostra Champions è l'Europa League, mai vinta dal Milan, e questo è uno stimolo in più. Il Rennes è una buona squadra, sta bene e viene da otto vittorie consecutive. Servirà concentrazione per affrontare la gara di domani. Abbiamo l'ambizione di arrivare fino in fondo. Le avversarie sono forti, come il Bayer Leverkusen, primo in Bundesliga, e il Liverpool, primo in Premier League. Per me sono le due favorite insieme all'Atalanta". Poi ha proseguito: "Sicuramente ora siamo in un buon momento. In una stagione ci sono fasi difficili, questo lo sappiamo. La squadra ha voglia di fare bene e crede nelle proprie qualità".

Su Kjaer e Thiaw: "Simon sta bene, così come Malick, che ha però un minutaggio ridotto. Ma sarà convocato". Sugli avversari: "Abbiamo seguito per tante partite il Rennes, una squadra veloce e rapida. Mi sono fatto un'idea, ho visto otto partite e i miei collaboratori anche di più, Gabbia ci ha giocato. Stanno vivendo un ottimo momento fisico e mentale. Giochiamo in casa, sarebbe importante mettersi in una situazione di vantaggio rispetto alla gara di ritorno". Poi una curiosità su Brahim Diaz, che ha realizzato il gol vittoria contro il Lipsia: "Lo sento, gli ho scritto ieri sera, ma non mi ha ancora risposto. Ha fatto un gran gol , spero non si sia fatto male, è un bravissimo ragazzo e sta facendo benissimo".