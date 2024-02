Leao, insulti razzisti: denuncia social e commento amaro! E il Milan...

Non è la prima volta che, anche sui social, tifosi o presunti tali sconfinano, passando dall'arrabbiatura per una sconfitta o una partita andata storta in veri e propri insulti, a volte di natura razzista. È quello che è capitato nelle scorse a Rafael Leao , numero 10 del Milan , a seguito del rocambolesco ko patito dai rossoneri contro il Monza .

Leao, insulti razzisti sui social

L'attaccante del Milan, nelle stories sul suo account Instagram, ha repostato quanto scritto da un utente, evidentemente tifoso rossonero, nei suoi confronti: "Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in campo divento razzista, mi stai altamente sui c*****ni. Vattene il prima possibile". Ad una frase incommentabile come questa, Leao risponde in maniera signorile, con un "Purtroppo al mondo c'è ancora questo tipo di persone dalla mentalità ristretta". Vicinanza al calciatore l'ha subito mostrata il Milan, che su X ha scritto: "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo". Dopo il caso Maignan, che tanto aveva fatto discutere, un episodio diverso nelle modalità ma, in fondo, purtroppo, uguale.