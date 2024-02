Pioli: "Normale ricevere critiche quando non porti risultati"

"Abbiamo analizzato la scorsa partita, e ho detto che nonostante il vantaggio dobbiamo giocare da squadra per mantenerlo". Sono le parole di Stefano Pioli alla vigilia del gara di ritorno contro il Rennes, valida per la qualificazione agli Ottavi di Europa League. I rossoneri scenderanno sul campo del Roazhon Park con un vantaggio di tre reti, grazie alle marcature realizzate a San Siro da Loftus-Cheek e Leao . Alla conferenza, ha preso parte anche Alessandro Florenzi .

"Critiche normali quando non fai risultato"

"Ci siamo presi un vantaggio meritato, ma la qualificazione non è ancora raggiunta e ci sarà da lavorare da squadra dall'inizio alla fine perché il Rennes è una buona squadra - ha dichiarato il tecnico - . Turnover? Non mi piace il termine. C'è la gestione di un gruppo che lavora e che dovrà giocare 5 partite in 15 giorni. Faccio le scelte per ogni singola parita, le scelte di domenica erano dovute dai dati che avevo, dalle condizioni dei giocatori. Farò così anche domani sera, finita la partita di domani sera farò la stessa cosa per l'Atalanta".

"Sulle condizioni di Leao, Pulisic e Ruben vi dico che stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno extra di recupero, tutti possono giocare. Dal Rennes ci aspettiamo qualcosa di diverso rispetto a mercoledì. Sicuramente faranno un inizio importante, non sappiamo se nelle posizioni o nell'atteggiamento. Le critiche? Va bene tutto. Noi lavoriamo per ottenere risultati, va bene tutto. Se alleni una grande squadra e non ottieni risultati vieni criticato, non è un problema".